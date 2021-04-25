ТКГ обсуждает санкции за нарушение режима тишины на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 270
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
12 Просмотров: 3582
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 252
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1134
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 963
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 603
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 351
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 378
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 657
Фото
Все фото
4
7
6
4
3
Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2
Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2
Украинские танкисты провели зрелищные учения
Украинские танкисты провели зрелищные учения
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
Видео
Все видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 252
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 657
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1224
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 315
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 01:25

ТКГ обсуждает санкции за нарушение режима тишины на Донбассе

  Комментировать
ТКГ обсуждает санкции за нарушение режима тишины на Донбассе
Кравчук убежден, что принятие этого документа будет иметь позитивный эффект в урегулировании конфликта на востоке Украины. Фото: Facebook / ООС

Украина обсуждает документ по совершенствованию координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня. Он может быть подписан 28 апреля на заседании ТКГ.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

По его словам, проект этого документа был передан спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Он содержит семь пунктов дополнений к тому механизму, который действует с июля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Евросоюзе разочарованы отсутствием политической воли в РФ по войне на Донбассе

"Вот этот документ будет обсуждаться еще раз 27 апреля рабочей подгруппой уже с предложениями всех формулировок, а 28 числа, если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на ТКГ и примем", - рассказал Кравчук.

Кравчук убежден, что принятие этого документа будет иметь позитивный эффект в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее Кравчук заявил, что отвод российских войск от границы Украины не меняет намерений России диктовать Украине внешнюю политику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ТКГ обсуждает санкции за нарушение режима тишины на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 11826
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11242
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 8973
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7794
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6336
Донбасс
Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС
Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС Просмотров: 81
На Волыни попрощались с погибшим в Донбассе солдатом Александром Луциком
На Волыни попрощались с погибшим в Донбассе солдатом Александром Луциком Просмотров: 306
В ВСУ назвали, сколько новых больных на коронавирус за минувшие сутки
В ВСУ назвали, сколько новых больных на коронавирус за минувшие сутки Просмотров: 126
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь 3 Просмотров: 135
Российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая
Российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая Просмотров: 171
Больше всего комментируют
12
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
9
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 11042
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть