Отвод войск не меняет политики России в отношении Украины - Кравчук

Россия начала стягивать войска на границе с Украиной. Фото: glavcom

Отвод российских войск от границы Украины не меняет намерений России диктовать Украине внешнюю политику.

"Я думаю, что главное - отвод войск, привод войск, извините, не меняет стратегическую политику России в целом", - заявил глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

"Сегодня отводят войска, завтра их могут обратно вернуть, - политика России остается такой, что, во-первых, Украина должна быть в системе стратегических отношений России, а во-вторых, Украина должна исполнять волю России, куда ей вступать, с кем заключать соглашения, то есть она должна считаться с Россией, формируя свою внешнюю и внутреннюю политику", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ отмечает, что Украина должна продолжать защищать собственные национальные стратегические интересы.

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30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства. По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины. Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины. США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.