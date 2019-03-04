"Тихо пришел - тихо ушел" - показали, чего стоит украинский спецназ

Спецназовцы в зоне ООС всегда наготове / скрин

Военнослужащие подразделений специального назначения постоянно совершенствуют свое мастерство.

Еженедельно спецназовцы практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия и гранатометов, в инженерно-саперной деле, тактической медицине, а также постоянно поддерживают свою физическую форму, сообщают в штабе ООС.

Кроме того, бойцы спецназа разрабатывают сценарии возможного контакта с противником, тренируются действовать командой в той или иной ситуации.

Сегодня воины спецназа выполняют сверхсложные задачи в любую погоду, днем ​​и ночью на разных участках Операции объединенных сил.

А еще стоит заметить, что значительную долю их арсенала составляет вооружения отечественного производства. Это именно с ней, украинским оружием, он, спецназ, "тихо пришел - тихо ушел".

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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" прямо сейчас защищают нас на передовой. Все они - искренние и безоговорочные патриоты. И все они - владельцы крутых бород, повидмоляе фонд "Вернись живым".