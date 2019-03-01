Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины

Украинские бойцы кроме защиты Украины на передовой. могут принимать участие и в конкурсах красоты.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" прямо сейчас защищают нас на передовой. Все они - искренние и безоговорочные патриоты. И все они - владельцы крутых бород, повидмоляе фонд "Вернись живым".

Фото: facebook.com/backandalive

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"Давайте порадуем наших защитников, подарим им лайки и возможно выберем в первый день весны владельца крутой бороды "Холодного Яра"?, - говорится в описании.

Министерство информполитики издало книгу, в которой собрал всю возможную российскую ложь. Ее назвали "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018".