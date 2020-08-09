Террористы в Донбассе снова нарушали договоренности о тишине

Также один раз враг нарушил договоренности, которые установили 22 июля 2020 в рамках ТКГ. Фото: ООС в Facebook

Российские формирования за прошедшие сутки нарушили договоренности о прекращении огня 8 раз.

7 нарушений - это вражеские огневые провокации, сообщили в штабе ООС.

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к реагированию на возможные опасные действия противника.

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Также один раз враг нарушил договоренности, которые установили 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Противник осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикуза. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировали.

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. Происходит подготовка артиллерийских частей, заявил на брифинге спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.