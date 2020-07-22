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среда, 22 июля 2020 13:42

Террористы обстреляли украинские позиции с беспилотника: есть раненые

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Террористы обстреляли украинские позиции с беспилотника: есть раненые
Боевики сбросили на украинские позиции выстрел ВОГ-25 с беспилотника. Фото: facebook/Оперативное командование "Схід"

22 июля российские оккупанты, в который раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Как сообщает штаб ООС, против защитников населенного пункта Богдановка террористы применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.

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"Коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, как бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ударили по российским позициям.

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Дата
22
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