Террористы обстреляли украинские позиции с беспилотника: есть раненые

Боевики сбросили на украинские позиции выстрел ВОГ-25 с беспилотника. Фото: facebook/Оперативное командование "Схід"

22 июля российские оккупанты, в который раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Как сообщает штаб ООС, против защитников населенного пункта Богдановка террористы применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР

"Коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, как бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ударили по российским позициям.