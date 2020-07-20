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понедельник, 20 июля 2020 17:01

Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям

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Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Украинские военные уничтожили позиции оккупантов на Донбассе. Фото: скриншот с видео

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ударили по российским позициям.

Видео обнародовал волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Facebook.

"Наши... Радует глаз... Когда огонь одновременно корректируется коптером и мощной камерой... Смотря это видео, я понимаю: наша земля становится постепенно чище... Спасибо всем, кто без устали помогает фронту и приближает победу... Спасибо нашим..." - написал он.

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Ранее стало известно, что украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских террористов, с которого корректировался огонь вражеской артиллерии по позициям защитников Украины. Выявить НП боевиков и скорректировать огонь удалось с помощью дрона.

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