Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ударили по российским позициям.
Видео обнародовал волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Facebook.
"Наши... Радует глаз... Когда огонь одновременно корректируется коптером и мощной камерой... Смотря это видео, я понимаю: наша земля становится постепенно чище... Спасибо всем, кто без устали помогает фронту и приближает победу... Спасибо нашим..." - написал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины ВСУ "насыпали" боевикам
Ранее стало известно, что украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских террористов, с которого корректировался огонь вражеской артиллерии по позициям защитников Украины. Выявить НП боевиков и скорректировать огонь удалось с помощью дрона.
Комментарии