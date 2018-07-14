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суббота, 14 июля 2018 18:21

Террористы начали подрываться на собственных минах

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Террористы начали подрываться на собственных минах
Боевики не согласовывают минные поля. Фото: "Спильнокошт"

Среди российских террористов на Донбассе увеличилось количество небоевых потерь после того, как была введена практика "несогласованного" минирования местности.

Об этом заявили в оперативной сводке Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Украинские разведчики сообщили, что командование боевиков проводит мероприятия, чтобы снизить количество подобных потерь. Создают специальные команды для проверок местности в районах, где планируется размещение подразделений оккупационных войск.

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Постоянное наращивание оккупантами площади минных заграждений представляет серьезную опасность для жителей оккупированных территорий и существенно снижает свободу их передвижений, добавили в Минобороны.

Наемник из Москвы Николай Карлюк с позывным "Кока", который воевал на Донбассе, самоликвидировался на родине. Террорист умер в результате проблем со здоровьем.

Служил в полицейском ведомстве Российской Федерации в отделе по борьбе с организованной преступностью. Награжден памятной юбилейной медалью "За заслуги в борьбе с организованной преступностью". Звание - сержант милиции.

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