Россияне похвастались посмертными наградами за участие в войне на Донбассе

Автор: twitter Неопровержимые доказательства участия кадровых военных в войне на Донбассе: показали награды

В сети обнаружили очередные доказательства участия кадровых российских военных в войне на Донбассе в 2014 году.

Фотографии опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer.

"Гражданская" война в Украине - это когда младший сержант 18 омсбр ВС РФ Юсупов Ризван Лечиевич сначала участвует в оккупации Крыма, а затем получает орден Мужества за внезапной смерти 13/08/14 "при исполнении воинского долга" на Донбассе", - написал он.

Пользователь также предположил, что на фото справа, вероятно, виден край таблички Абужалилова Биярслана Магомедовичв, который был водителем того самого эвакуационного отделения взвода обеспечения 1 МСБ 18 омсбр ВС РФ. Отмечается, что он погиб в один день с Юсуповым.

Автор: twitter Неопровержимые доказательства участия кадровых военных в войне на Донбассе: показали награды

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Наемник из Москвы Николай Карлюк с позывным "Кока", который воевал на Донбассе, самоликвидировался на родине. Террорист умер в результате проблем со здоровьем. Служил в полицейском ведомстве Российской Федерации в отделе по борьбе с организованной преступностью. Награжден памятной юбилейной медалью "За заслуги в борьбе с организованной преступностью". Звание - сержант милиции.