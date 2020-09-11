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пятница, 11 сентября 2020 16:20

Террористы минируют дороги на Луганщине - ОБСЕ

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Террористы минируют дороги на Луганщине - ОБСЕ
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать договоренности. Фото: УНИАН

В ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории были зафиксированы 8 противотанковых мин, установленных оккупантами вблизи Веселой Горы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 10 сентября.

"7 сентября вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области обнаружены три ямы, вырытые между полосами движения автодороги. Они напоминают ранее зафиксированные вертикальные ниши неподалеку населенного пункта Крутая Балка Донецкой области, внутри которых наблюдатели обнаружили самодельный подрывной заряд. В тот же день были в очередной раз зафиксированы 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги вблизи Веселой Горы, которые, по оценке, принадлежат вооруженным формированиям РФ", - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ от 22 июля 2020 года о прекращении огня.

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1 тыс. нарушений тишины с начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе насчитала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. В частности, зафиксировали 173 взрыва, 2 неопределенных пролетевших боеприпаса, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.

9 сентября на заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя ОБСЕ и военнослужащих РФ.

10 сентября инспекцию отменили. Причиной стало то, что РФ выдвинула новые, несогласованные ранее требования.

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