Террористы ДНР требуют обсуждения изменений в Конституцию Украины

Боевики планируют на встрече в Минске обсудить украинское законодательство относительно Донбасса. Фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

Террористы ДНР требуют, чтобы изменения в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса обсуждали с ними.

Так называемая "власть Донецкой народной республики" предложила Украине обсудить поправки к Конституции по вопросу особого статуса Донбасса, сообщает ТСН.

Представительница ДНР в трехсторонней контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Украина должна согласовывать изменения с террористами.

"Любые односторонние несогласованные изменения в Конституцию [Украина] не могут быть признаны выполнением комплекса мероприятий и является прямым и грубым нарушением договоренностей. Рассчитываем, что на ближайшей встрече контактной группы в Минске 18 декабря нам удастся начать конструктивную деятельность по согласованию всех поправок в украинском законодательство, касающиеся судьбы миллионов жителей Донбасса ", - сказала она.

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Также Никонорова добавила, что не могут быть "предметом торга" изменения в украинском законодательстве относительно особого статуса: "Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев, и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения комплекса мероприятий. Киеву следует наконец осознать, что особый статус не является предметом для торга - это важное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования".

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый в 2014 году. В Кремле заявили, что изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых ДНР и "ЛНР".