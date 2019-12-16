В Кремле назвали условие реализации Минских соглашений

Песков прокомментировал Минские соглашения. Фото: ТСН

В Кремле заявили, что изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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Напомним, 9 декабря прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.