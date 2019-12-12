"Особый статус" Донбасса: за что проголосовала Верховная Рада

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2088
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 5859
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1827
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 4581
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2142
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 783
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4455
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10377
Фото
Все фото
5
9
12
22
9
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
&quot;Нормандский саммит&quot;: около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Видео
Все видео
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
На комитете подрались "свободовцы" и "слуги народа"
На комитете подрались "свободовцы" и "слуги народа"
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1989
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10377
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2664
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2772
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6975
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 1008
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
четверг, 12 декабря 2019 11:23

"Особый статус" Донбасса: за что проголосовала Верховная Рада

  Комментировать
&quot;Особый статус&quot; Донбасса: за что проголосовала Верховная Рада
Закон о "особый статус" принял предыдущий парламент 5 лет назад. Фото: Reuters

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый в 2014 году.

"За" проголосовали 320 народных депутатов.

Законопроект касается продления действия закона до 31 декабря 2020 года. Его подали нардепы от "Слуги народа". Его подали нардепы от "Слуги народа". Предлагают продлить на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Особый статус" Донбасса: за что проголосовала Верховная Рада». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

В Украине основали новую службу

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Назвали пол, который в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 41617
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 23446
&quot;Не надо здесь кивать головой&quot; - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова 1 Просмотров: 10324
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 8766
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
8
 Просмотров: 8757
Политика
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
 1 Просмотров: 1413
Зеленский придет на телеканал Коломойского
Зеленский придет на телеканал Коломойского Просмотров: 594
Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии объяснила, почему подарила Зеленскому велосипед 1 Просмотров: 549
Есть папочка на каждого: объяснили, почему Аваков остается в должности
Есть папочка на каждого: объяснили, почему Аваков остается в должности Просмотров: 783
Делают странние вещи: Сенцов об окружении Зеленского
Делают странние вещи: Сенцов об окружении Зеленского 1 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
9
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
2
Ярош рассказал о планах Кремля в отношении Украины
2
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
Голосов: 14136
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua