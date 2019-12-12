"Особый статус" Донбасса: за что проголосовала Верховная Рада

Закон о "особый статус" принял предыдущий парламент 5 лет назад. Фото: Reuters

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый в 2014 году.

"За" проголосовали 320 народных депутатов.

Законопроект касается продления действия закона до 31 декабря 2020 года. Его подали нардепы от "Слуги народа". Его подали нардепы от "Слуги народа". Предлагают продлить на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.