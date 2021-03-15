Террористов ЛНР финансирует захваченный боевиками украинский завод

СБУ разоблачила "Стахановский вагоностроительный завод" на поставках продуции в РФ и финансировании террористов "ЛНР". Фото: antikor.com.ua

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Луганщины.

Организаторы незаконно отправляли в страны-агрессора продукцию захваченного боевиками украинского предприятия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что несколько лет ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию, в частности, для предприятий РФ. Следствие установило, изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде "налогов" так называемой администрации ЛНР.

В частности, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" боевиков более миллиона российских рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.

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СБУ сообщила экс-начальнику вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушителя объявили в общегосударственный розыск.

"Спецоперация проводили Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях при координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины. Досудебное расследование проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры", - сообщили в ведомстве.

ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" - крупное предприятие, которое с 1965-го разрабатывало и производило грузовые железнодорожные вагоны. Производственные мощности позволяли изготавливать транспортные системы, специально разработанные для перевозки по железной дороге сверхмощных силовых трансформаторов, отработанного ядерного топлива с АЭС.

Предприятие в плачевном состоянии, находится на оккупированной РФ территории. На заводе расположена база боевиков, часть оборудования вывезена как металлолом.