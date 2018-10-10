Террористам на Донбассе выдали форму СБУ

Террористам привезли форму СБУ чтобы устраивали провокации. Фото из открытых источников

Боевикам ЛНР российские командиры выдали форму СБУ.

Вероятно, для того, чтобы устраивали провокации, сообщает координатор "Информационного сопротивления " Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Спецподразделение МГБ ЛНР получило новое обмундирование, вооружение, комплекты формы. Внимание обращает тот факт, что часть комплектов полученной формы - с нашивками СБУ (вероятно, для проведения провокаций).

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Стоит также отметить, что в последнее время в связи с нехваткой кадров в спецподразделение МГБ ЛНР для прохождения "службы" кандидаты набираются без предварительного серьезного изучения морально-психологических качеств и надлежащего медицинского осмотра", - написал Тымчук.

Ранее сообщалось, что террористы ДНР и ЛНР готовятся к военным учениям. На них прибудут кадровики из России.