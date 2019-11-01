Террорист Цемах заявил, что ему предлагали гражданство Нидерландов

Цемах дал интервью. Фото: 112

Подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей.

Он сказал об этом в интервью гендиректору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемому Украиной в государственной измене и сепаратизме.

По его словам, во время пребывания в Киеве его несколько раз допрашивали русскоязычные следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик сообщил, что они предложили ему защиту в случае дачи показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии", - утверждает Цемах.

Он говорит, что отказался от предложения из-за патриотизма.

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Также Цемах подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном украинских силовиков обстреляли из минометов.

"С той стороны произвели минометный обстрел. Сказали, будут бросать пять минут. Меня начали везти в коляске, они почему-то бросили шесть. Я говорю, наверное, сразу прикопайте", - заявил Цемах.

Следователи изменили статус Владимира Цемах по делу о катастрофе MH17 со свидетеля на подозреваемого. Как отмечается, совместная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, из которого следует, что Цемах теперь рассматривается как подозреваемый.