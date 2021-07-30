Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео

Автор: Повернись живим Парашютист в полной боевой амуниции, сразу после приземления

Терробороновцы из Ивано-Франковской области провели учения в Карпатских горах. С воздуха высадили диверсионную группу в боевой амуниции.

Об этом рассказали в благотворительном фонде помощи армии "Повернись живим".

"Сложность высадки здесь — крайне ограниченная площадка. С одной стороны скала, а с другой — резкий срыв в лесной массив. Велик риск попасть в неконтролируемые движения горных воздушных масс. Эту площадку выбирали специально, чтобы отработать необходимые навыки", — рассказывает один из парашютистов Сергей К.

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По замыслу учений, наземная группа сначала взяла под контроль посадочную площадку и подготовила ее к приземлению парашютистов. Когда первый боец ​​отделился от самолета — место посадки промаркировала цветным дымом.

"Один за другим купола плавно спускаются в густую траву и уже через каких-то 15 минут это пространство смешанного леса и кустов вернется к своей привычной жизни. Диверсионная группа растворится в горном массиве", — рассказывают в благотворительном фонде.

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