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пятница, 30 июля 2021 13:00

Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео

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Автор: Повернись живим
  Парашютист в полной боевой амуниции, сразу после приземления
Парашютист в полной боевой амуниции, сразу после приземления

Терробороновцы из Ивано-Франковской области провели учения в Карпатских горах. С воздуха высадили диверсионную группу в боевой амуниции.

Об этом рассказали в благотворительном фонде помощи армии "Повернись живим".

"Сложность высадки здесь — крайне ограниченная площадка. С одной стороны скала, а с другой — резкий срыв в лесной массив. Велик риск попасть в неконтролируемые движения горных воздушных масс. Эту площадку выбирали специально, чтобы отработать необходимые навыки", — рассказывает один из парашютистов Сергей К.

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По замыслу учений, наземная группа сначала взяла под контроль посадочную площадку и подготовила ее к приземлению парашютистов. Когда первый боец ​​отделился от самолета — место посадки промаркировала цветным дымом.

"Один за другим купола плавно спускаются в густую траву и уже через каких-то 15 минут это пространство смешанного леса и кустов вернется к своей привычной жизни. Диверсионная группа растворится в горном массиве", — рассказывают в благотворительном фонде.

На полигоне ВСУ "Алибей" в Одесской области состоялся очередной этап испытаний модернизированных образцов ракетного вооружения к системам "Град" и "Точка-У".

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Дата
30
июля

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