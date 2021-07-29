Военные испытали модернизированные ракеты к системам "Град" и "Точка-У"

В Одесской области военные провели испытания нового вооружения к системам "Град" и "Точка-У". Фото: скриншот с видео

На полигон ВСУ "Алиби" в Одесской области состоялся очередной этап испытаний модернизированных образцов ракетного вооружения к системам "Град" и "Точка-У".

Во время стрельб провели четыре успешных пуска - дважды образцу "Тайфун-1" (модернизированный снаряд "Град" с увеличенной до 40 км дальностью) и дважды модернизированными и восстановленными образцами ракет для "Точки-У". Об этом в четверг, 29 июля, информирует прессслужба Генштаба ВСУ.

В испытательных пусках под общим руководством заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко участвовали представители Министерства обороны, разработчики, производители модернизированных образцов и личный состав определенных подразделений Вооруженных сил Украины.

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