Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года.

Бронемашины оборудовании тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новым динамической защитой, сообщает Укроборонпром.

При модернизации в боевую машину устанавливают новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-миллиметровой пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

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Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветки даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

Николаевский бронетанковый завод передал в Вооруженные силы Украины более 50 единиц боевой техники.