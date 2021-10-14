"Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами": в Киеве состоялся масштабный "Марш нации"

Фото: «Национальный корпус»

Более 20 тыс украинцев приняли участие в "Марше нации", который состоялся 14 октября в центре Киева по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Марш инициировал "Национальный корпус" вместе с ветеранами российско-украинской войны и националистическими силами. Об этом говорится на сайте "Нацкорпуса".

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В частности, были также ВО "Свобода", "Правый сектор", "Движением ветеранов Украины", ГО "Основа будущего". Марш стал одним из крупнейших за последние годы.

Событие традиционно началась возле памятника Шевченко, где состоялось вече с участием представителей проукраинских общественно-политических сил. Во время своего выступления лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий сказал, что Украине угрожает не только оккупация со стороны России, но также страна находится в состоянии внутренней оккупации.

"Сегодняшняя оккупация не только внешняя, со стороны РФ, но и внутренняя - людей совершенно чуждых нам по духу, сущностью, которые обманом, через телевизор получили власть, которые делают все, чтобы Украина превратилась в колонию. Сегодня мы напоминаем себе и всей стране, мы не сдадимся и не предадим, что у нас есть силы и мы будем бороться против внешней и внутренней оккупации и победим, а Украина станет украинской", - подчеркнул он.

Ветеран полка "Азов", руководитель западного округа "Нацкорпусу" Сергей Бевз напомнил, что еще совсем недавно украинцам приходилось бороться за возможность отмечать праздник украинского войска.

"Трудно поверить, что мой первый праздник Покрова проходило на Майдане в окружении силовиков и комуняк. Мы были небольшим островком, который держал украинские флаги в центре украинской столицы. Впереди было еще много борьбы с т.н. русскими маршами, был Майдан. Но теперь я точно знаю, что украинские пассионариев невозможно победить, и тот, кто будет пытаться это сделать - рано или поздно будет убегать из украинской земли", - сказал он.

Сформировав колонну, участники прошли по центру Киева к Майдану независимости, держа в руках баннеры "Свободу ветеранам", "Требуем закон о коллаборационистов", "Никаких выборов в ОРДЛО!", "Защитим Украину" и др. В этом году праздник проходит под лозунгом "Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами". Пока украинские воины защищают Украину на востоке, а ветераны и патриоты ведут борьбу с внутренними врагами - действующая власть избрала путь капитуляции и измены. Вместо борьбы с коллаборационистами, Банковая начала репрессии против ветеранов и патриотов.

"Мы видим действия предательской власти, по абсурдным и сфабрикованным обвинениям преследует ветеранов российско-украинской войны, освобождает боевых генералов и офицеров. Если власть выбрала нас врагами, пусть знает - мы умеем воевать!", - сказал руководитель центрального штаба "Нацкорпусу" Максим Жорин.

Призвали также законодательно запретить проведение выборов на временно оккупированных территориях до полного восстановления территориальной целостности Украины, прекратить преследование ветеранов российско-украинской войны, принять законопроект об ответственности за коллаборационизм.

На Майдане митинг продолжился, активисты зажгли файеры и состоялся огненный перформанс в знак протеста против антигосударственной политики Зе-власти. Ветеран полка "Азов" Олег Толмачев зачитал письмо от заключенного в СИЗО ветерана Дмитрия Кухарчука, который призвал украинский не бояться режима Зеленского и продолжать борьбу за Украину.

Большие марши к случаю Дня защитников прошли по всей Украине, в том числе впервые состоялся военный парад в Северодонецке.