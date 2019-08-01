Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 1566
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2061
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2295
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2790
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 684
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1035
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6354
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
5
3
7
12
19
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
&quot;Холоднояровцы&quot; показали прифронтовой поселок Пески
"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески
Видео
Все видео
До войны пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
До войны пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Показали видео нападения на ветерана
Показали видео нападения на ветерана
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 531
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6354
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2736
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 2160
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 13:19

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

  Комментировать
Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки
Красногоровка отмечает 5-ю годовщину освобождения. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Красногоровка отмечает 5-ю годовщину освобождения от российских захватчиков.

Этот город обивали от оккупантов бойцы добровольческих батальонов "Донбасс", "Правый сектор", 3-го полка спецназа и днепропетровского 20-го батальона территориальной обороны, который сейчас является 20-м мотопехотным батальоном 93-й бригады "Холодный Яр".

Участники этих событий собрались возле мемориала памяти погибших в поселке Черкасском, чтобы вспомнить события тех лет.

"1 августа выбили сепаров и заняли позиции, которые находились на дачах. Это окрестности Красногоровки у Старомихайловки. Говорят, эти места сейчас полностью разбомбленные. Но основной бой произошел на следующий день в пять утра. Оккупанты хотели вернуть Красногоровку назад. Мы отстояли", - вспоминают мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле

Россияне стреляли по защитникам Украины из минометов, танков, САУ и "Ноны".

"Только по моей роте я насчитал 90 прилетов Я там по полю так бежал, что мама не горюй! А там такая засада - спрятаться было негде. Но ничего, все выжили. Правда, было четверо раненых", - вспоминает боец ​​с позывным "Штурман".

Он рассказал, что огонь по украинцам корректировала 40-летняя женщина.

Ровно 5 лет назад бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона ДУК "Правый сектор" выгнали российских захватчиков из Авдеевки.

В те дни под Донецком велись активные бои. Силы АТО 28 июля выдвинулись в направлении Авдеевки. Обошли позиции, которые контролировали боевики, и с объездной дороги неожиданно атаковали врага.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 60905
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 35498
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 30354
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 17758
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 14547
Донбасс
Хомчак сделал громкое заявление об обстрелах на Донбассе
Хомчак сделал громкое заявление об обстрелах на Донбассе Просмотров: 846
Вандалы надругались над могилами АТОшников
Вандалы надругались над могилами АТОшников 1 Просмотров: 459
Боевики обстреливают позиции сил ООС – есть первый раненный с начала перемирия
Боевики обстреливают позиции сил ООС – есть первый раненный с начала перемирия Просмотров: 81
Скажите правду - Порошенко рассказал об Илловайском котле
Скажите правду - Порошенко рассказал об Илловайском котле Просмотров: 2664
Порошенко ответил на обвинения в жадности
Порошенко ответил на обвинения в жадности Просмотров: 6201
Больше всего комментируют
8
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Украина запустит рынок земли: в Офисе Зеленского определили дедлайн
Голосов: 3946
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua