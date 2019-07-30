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вторник, 30 июля 2019 15:00

Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
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Годовщина освобождения Авдеевки. Горожане отправились на празднование
Фото: Михаил Ухман
Годовщина освобождения Авдеевки. Горожане отправились на празднование
Годовщина освобождения Авдеевки. Горожане отправились на празднование
Годовщина освобождения Авдеевки. Горожане отправились на празднование
Годовщина освобождения Авдеевки. Горожане отправились на празднование

Ровно 5 лет назад бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона ДУК "Правый сектор" выгнали российских захватчиков из Авдеевки.

В те дни под Донецком велись активные бои. Силы АТО 28 июля выдвинулись в направлении Авдеевки. Обошли позиции, которые контролировали боевики, и с объездной дороги неожиданно атаковали врага.

Сопротивление россиян было бешеным. Они не хотели отдавать захваченный украинский город, но бойцы "Правого сектора" все же вошли в Авдеевку. Началась битва, которая длилась 2 дня.

Враг нес огромные потери. Украинцы заняли здания исполкома, милиции и городского совета.

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30 июля город очистили от россиян. Обнаружили немало оружия, которое поставляли из РФ.

Страшной находкой была пыточная, которую устроили незваные гости.

Там находились их жертвы, которые впоследствии рассказали об ужасах плена у "братского народа".

После освобождения Авдеевка длительное время оставалась одной из самых горячих точек АТО/ООС. Не жалея простых людей, россияне обстреливали ее из тяжелой артиллерии.

Однако теперь там возрождается мирная жизнь. Возвращаются люди, начинает работать бизнес, функционируют государственные учреждения.

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Дата
30
июля

Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки

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