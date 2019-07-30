Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки

Фото: Михаил Ухман

Ровно 5 лет назад бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона ДУК "Правый сектор" выгнали российских захватчиков из Авдеевки.

В те дни под Донецком велись активные бои. Силы АТО 28 июля выдвинулись в направлении Авдеевки. Обошли позиции, которые контролировали боевики, и с объездной дороги неожиданно атаковали врага.

Сопротивление россиян было бешеным. Они не хотели отдавать захваченный украинский город, но бойцы "Правого сектора" все же вошли в Авдеевку. Началась битва, которая длилась 2 дня.

Враг нес огромные потери. Украинцы заняли здания исполкома, милиции и городского совета.

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30 июля город очистили от россиян. Обнаружили немало оружия, которое поставляли из РФ.

Страшной находкой была пыточная, которую устроили незваные гости.

Там находились их жертвы, которые впоследствии рассказали об ужасах плена у "братского народа".

После освобождения Авдеевка длительное время оставалась одной из самых горячих точек АТО/ООС. Не жалея простых людей, россияне обстреливали ее из тяжелой артиллерии.

Однако теперь там возрождается мирная жизнь. Возвращаются люди, начинает работать бизнес, функционируют государственные учреждения.