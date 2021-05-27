Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ

 
Ексклюзивы
1/5
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 180
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1782
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1368
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 855
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 927
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 648
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Фото
Все фото
8
7
10
5
8
&quot;Джевелины&quot;, &quot;Байрактары&quot; и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
&quot;Помни, кто ты&quot;: украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
"Помни, кто ты": украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 648
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 13:03

Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ

  Комментировать
Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ
Встречи ТКГ следует проводить в нейтральной стране. Фото: Reuters

Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа должна проводить переговоры в нейтральной стране, например, Швейцарии или Финляндии.

Перенести переговоры на другую площадку не является проблемой. Россия будет этому противоречить, но если объяснить ситуацию участникам переговоров, то Франция и Германия поддержат Украину, считает военный эксперт Олег Жданов, передает 24tv.ua.

"Если другие участники встречи будут не против, то Россия не сможет помешать. Согласится на условия большинства и тогда нас не смогут обвинить в том, что мы мешаем встречи ТКГ", - сказал Жданов.

Поднимать вопрос о месте проведения встречи надо в "нормандском формате" на уровне первых лиц или хотя бы министров иностранных дел. Тогда это, по мнению эксперта, будет выглядеть правильно и дипломатично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ рассказали, от чего зависит встреча Зеленского с Путиным

"Где бы ни заседала ТКГ, хоть на Луне, дело в политической позиции сторон переговоров. У нас нет точек соприкосновения с позицией России. Мы настаиваем на совершенно противоположных пунктах выполнения минских договоренностей. В другом месте Россия будет чувствовать себя наравне с Украиной. Сейчас у нее преимущество, поскольку считает Беларусь почти своей территории", - заявил Жданов.

Из-за скандала с посадкой самолета в Беларуси и закрытие авиасообщения с Украиной уместно перенести Трехстороннее контактную группу из Минска в другую страну, считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Говорит, Беларусь сегодня не только является соседом Украины, но и становится сателлитом России. Это может негативно повлиять на процессы внутри Украины и именно на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 29144
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13996
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8046
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6048
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3987
Донбасс
Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук
Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук Просмотров: 180
ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов
ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов Просмотров: 279
Режим полной тишины и Россия — агрессор. О чем была встреча советников лидеров "нормандского формата"
Режим полной тишины и Россия — агрессор. О чем была встреча советников лидеров "нормандского формата" Просмотров: 585
Сепаратисты ранили мирного жителя на Донбассе
Сепаратисты ранили мирного жителя на Донбассе Просмотров: 45
В Донецкой области создали еще одну военно-гражданскую администрацию
В Донецкой области создали еще одну военно-гражданскую администрацию Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 11136
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть