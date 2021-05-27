Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ

Встречи ТКГ следует проводить в нейтральной стране. Фото: Reuters

Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа должна проводить переговоры в нейтральной стране, например, Швейцарии или Финляндии.

Перенести переговоры на другую площадку не является проблемой. Россия будет этому противоречить, но если объяснить ситуацию участникам переговоров, то Франция и Германия поддержат Украину, считает военный эксперт Олег Жданов, передает 24tv.ua.

"Если другие участники встречи будут не против, то Россия не сможет помешать. Согласится на условия большинства и тогда нас не смогут обвинить в том, что мы мешаем встречи ТКГ", - сказал Жданов.

Поднимать вопрос о месте проведения встречи надо в "нормандском формате" на уровне первых лиц или хотя бы министров иностранных дел. Тогда это, по мнению эксперта, будет выглядеть правильно и дипломатично.

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"Где бы ни заседала ТКГ, хоть на Луне, дело в политической позиции сторон переговоров. У нас нет точек соприкосновения с позицией России. Мы настаиваем на совершенно противоположных пунктах выполнения минских договоренностей. В другом месте Россия будет чувствовать себя наравне с Украиной. Сейчас у нее преимущество, поскольку считает Беларусь почти своей территории", - заявил Жданов.

Из-за скандала с посадкой самолета в Беларуси и закрытие авиасообщения с Украиной уместно перенести Трехстороннее контактную группу из Минска в другую страну, считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Говорит, Беларусь сегодня не только является соседом Украины, но и становится сателлитом России. Это может негативно повлиять на процессы внутри Украины и именно на Донбассе.