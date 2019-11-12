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вторник, 12 ноября 2019 18:30

Свадьба под свистом пуль: молодожены поженились на передовой

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Свадьба под свистом пуль: молодожены поженились на передовой
Андрій та Олеса познайомились на передовій. З весіллям вирішине не зволікати. Фото: Міноборони.

На передовой поженилась пара Андрей и Олеся, они служат в отдельной механизированной бригаде.

Сейчас они вместе защищают мир в Украине вблизи ДАП, пишет Минобороны.

Церемония венчания состоялась сразу после ночного дежурства. На свадьбе присутствовали командиры и друзья.

Андрей является командиром отделения, а Олеся - стрелок. Она пошла воевать полтора года назад. Жила и работала учительницей в Луганске. Покинула город после того, как русские ворвались туда.

"С тех пор мы вместе, жизнь стала другой, ее для меня изменила Олеся. В ней есть все - женственность, сила и умение поддержать. Помню, как пришел однажды с боевого задания, а в нашем подразделении появилась новая женщина. Постепенно между нами завязались отношения, а недавно решили пожениться. Кто-то может сказать, что в нашем возрасте это уже поздно. Но как и каждый из военных, здесь, на передовой, я не знаю, что со мной будет завтра. Поэтому, нужно жить и любить сейчас ", - говорит счастливый человек.

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Молодожены решили венчаться. Обряд проводил священник Украинской православной церкви отец Феодосий.

"Андрей понравился с первого взгляда, - признается невеста. - Дальше все происходило само по себе. Наверное, так должно было случиться. Просто он - мой суженый. Очень его люблю и очень переживаю, когда он заступает на дежурство ночью. Но понимаю, что по -другому быть не может, потому что Андрей очень ответственный и преданный своим побратимам2, - говорит Олеся.

После церемонии пара сразу приступила к дежурству.

Первым шагом для реинтеграции Донбасса должно быть максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо

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