Сутки на Востоке: обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП. Фото: tsn.ua

Российские оккупанты не соблюдают обязательства о постоянном прекращении огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. Об этом говорится в пресс центре ООС.

8 раз за сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

5 обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили, у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Павлополь - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около Широкино - с автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

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3 раза атаковали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано обстрелы, а именно у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия, вблизи Новолуганское - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

12 января, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки. Потерь с нашей стороны не было.

Россия отказывается менять Минские договоренности.