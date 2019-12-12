Кремль передумал менять "Минск"

Россияне отказались расширять круг участников Минского процесса. Фото: Reuters

Россия отказывается менять Минские договоренности.

Намерение президента Украины Владимира Зеленского считают провокацией, об этом заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, сообщают росЗМИ.

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке каких-либо изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Опять подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и "нормандского формата" направлена ​​на их выполнение ", - заявил он.

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По его словам "Минск" незыблемо, а Украина их выполнять.

"Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", - заявил Грызлов.

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил у Facebook.