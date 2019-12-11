Россия нарушает договоренности: на Донбассе продолжаются обстрелы

Боевики трижды обстреляли украинские позиции. Фото: Chesk

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил у Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела укреплений Объединенных сил: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Зайцевого - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Ранения в результате обстрелов получил один украинский военнослужащий.

В ведомстве отмечают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

На оккупированном Донбассе главари незаконных террористических группировок говорят, что не согласны на обмен с Украиной.