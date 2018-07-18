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среда, 18 июля 2018 11:28

Сутки на Донбассе: ВСУ дорогой ценой остановили атаку боевиков

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Сутки на Донбассе: ВСУ дорогой ценой остановили атаку боевиков
Украинские бойцы понесли потери, но отбили атаку террористов. Фото: РБК-Украина

Украинские военные остановили атаку террористов на оккупированном Донбассе.

Уничтожили вражеских наемников, но и сами понесли потери, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

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Вчера в результате вражеского огня 1 наш защитник погиб, 2 получили ранения. По данным разведки, 3 оккупантов было уничтожено и 3 ранены", - говорится в сообщении.

18 июля украинские военные нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.

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Дата
18
июля

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

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