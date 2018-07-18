Сутки на Донбассе: ВСУ дорогой ценой остановили атаку боевиков

Украинские военные остановили атаку террористов на оккупированном Донбассе.
Уничтожили вражеских наемников, но и сами понесли потери, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.
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Вчера в результате вражеского огня 1 наш защитник погиб, 2 получили ранения. По данным разведки, 3 оккупантов было уничтожено и 3 ранены", - говорится в сообщении.
18 июля украинские военные нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.
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