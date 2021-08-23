Сутки на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов

По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировали.

Автор: Фото: Операция объединенных сил На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Он пересек линию разграничения

"В течение суток 22 августа на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Луганского оккупанты обстреливали наши позиции с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в пресс-центре ООС.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

С ручных противотанковых и подствольных гранатометов украинских военных обстреляли в Песках.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Он пересек линию разграничения.

На Донбассе погиб украинский военный. В результате вражеского обстрела он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. Всего окупанты совершили три нарушения режима тишины. У Луганского Бахмутского района Донецкой области обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.