На Донбассе погиб украинский военный.
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сводке пресс-центра ООС.
Всего окупанты совершили три нарушения режима тишины.
У Луганского Бахмутского района Донецкой области обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинка Донецкой области оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.
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На обстрелы оккупационных войск ВСУ открывали огонь.
В течение 21 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники били из ручных противотанковых гранатометов.
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