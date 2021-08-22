Один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Фото: "Главком"

На Донбассе погиб украинский военный.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сводке пресс-центра ООС.

Всего окупанты совершили три нарушения режима тишины.

У Луганского Бахмутского района Донецкой области обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинка Донецкой области оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Грады", танки и "Гвоздики": дрон зафиксировал технику российских оккупантов

На обстрелы оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

В течение 21 августа российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники били из ручных противотанковых гранатометов.