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воскресенье, 09 февраля 2020 09:00

Сутки на Донбассе прошли без потерь

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Сутки на Донбассе прошли без потерь
Сутки на Донбассе обошлась без потерь в рядах ВСУ Фото: Минобороны

8 февраля оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Также два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 12 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 16 мин и неподалеку Счастье - из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединский. В целом с началом этих суток российские оккупационные войска с 82-мм минометов випустили10 мин по защитникам Лебединского.

8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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