Суд приговорил танкиста ДНР к восьми годам тюрьмы

Участника незаконных вооруженных формирований ДНР приговорили к восьми годам тюрьмы.
Приговор вынес Приморский райсуд Мариуполя, сообщила Служба безопасности Украины.
В ряды российских боевиков мужчина присоединился в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".
"Злоумышленника задержали при попытке скрытого пересечения линии разграничения. Задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.
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