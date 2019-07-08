Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский поставил условие боевикам

Зеленский дал боевикам 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской. Фото: RBK

Президент Владимир Зеленский готов дать боевикам 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской.

Зеленский отметил, что восстановление моста - один из пунктов Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что для этого надо было развести силы, что и было сделано, и теперь следует начать строительство перехода. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами на 21 саммите Украина-ЕС.

"Нам ничего не надо с той стороны. Мы готовы, у нас есть деньги - есть деньги в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для того, чтобы построить мост, надо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это технически сделать за 8-10 дней ", - заявил он.

Президент добавил, что украинская сторона готова к демонтажу очень быстро, за два-три дня, но это должен быть параллельный процесс.

"Поэтому я вам честно скажу, мы будем ждать неделю, максимум 8 дней, и если мы не увидим демонтажа с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, что мы к этому готовы. Я знаю, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим ", сказал Зеленский.

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Президент также добавил, что людей, которые пересекают линию разграничения, будут подвозить к мосту на электрокарах или автобусах.

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в марте в 2015 году в результате взрыва во время боев.