Столтенберг видит для НАТО опасность из-за войны на Донбассе

Столтенберг считает, что сейчас есть определенный прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе. Фото: www.unn.com.ua

Война на Донбассе является угрозой для НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге 13 февраля.

По его словам, сейчас есть определенный прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе.

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"Мы высоко ценим Украину за достигнутый прогресс, и я хочу отметить президента Зеленского за его инициативы по достижению мирного урегулирования кризиса в Украине, работе в нормандском формате, мы наблюдаем обмен пленными. По-прежнему остаются проблемы, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня , наблюдатели не могут свободно работать там. Это война, которая идет в Европе, не так далеко от стран НАТО. Это угроза для всех нас", - сказал генсек НАТО.

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске согласовала один из трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.