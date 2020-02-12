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среда, 12 февраля 2020 22:10

ТКГ согласовала один из участков разведения на Донбассе

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ТКГ согласовала один из участков разведения на Донбассе
Согласовали разведения сил в районе н.п. Гнутово. Фото: ukrinform.ua

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске согласовала один из трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь переговорщика от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - написала она.

Также Олифер отметила, что до 26 февраля должны разработать дорожную карту открытия КПВВ в Золотом и Счастьи.

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Также в рамках заседания гуманитарной подгруппы Украина передала уточненный список людей на обмен.

Верховная Рада 12 декабря 2019 320 голосами приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

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