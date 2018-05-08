Стало известно, сколько украинских воинов находятся в плену террористов

Более 70 украинских бойцов остаются пленниками террористов на оккупированном Донбассе.
Цифру озвучил Степан Полтарак, министр обороны Украины.
"К сожалению, сегодня в плену находятся 74 наших бойцов. И каждый раз при проведении переговоров этим вопросом занимаются соответствующие уполномоченные и Служба безопасности Украины. Делаем все возможное, чтобы обменять наших воинов.
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К сожалению, руководители так называемых военных подразделений ЛДНР отдают не всех военных. Зачастую они не отпускают устойчивых ребят, пробуют сначала сломать", - сказал министр.
20 января стало известно, что боевики ДНР на новом этапе обмена пленными хотят вернуть с украинского плена 84 человека.
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