Стало известно, сколько украинских воинов находятся в плену террористов

В плену террористов на оккупированном Донбассе находится более 70 украинских бойцов. Фото: РБК-Украина

Более 70 украинских бойцов остаются пленниками террористов на оккупированном Донбассе.

Цифру озвучил Степан Полтарак, министр обороны Украины.

"К сожалению, сегодня в плену находятся 74 наших бойцов. И каждый раз при проведении переговоров этим вопросом занимаются соответствующие уполномоченные и Служба безопасности Украины. Делаем все возможное, чтобы обменять наших воинов.

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К сожалению, руководители так называемых военных подразделений ЛДНР отдают не всех военных. Зачастую они не отпускают устойчивых ребят, пробуют сначала сломать", - сказал министр.

20 января стало известно, что боевики ДНР на новом этапе обмена пленными хотят вернуть с украинского плена 84 человека.