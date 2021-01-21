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четверг, 21 января 2021 15:07

Стало известно, кого оккупанты привлекли к переговорам ТКГ

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Стало известно, кого оккупанты привлекли к переговорам ТКГ
Оккупированные районы Луганской области якобы представляют местная кандидат исторических наук, доцент Оксана Дибас, а также работник телевидения Юрий Барбашов. Фото: president.gov.ua

Оккупационные власти Донбасса привлекли к переговорам ТКГ так называемых общественных деятелей.

На этой неделе 4 человека приняли участие во встрече политической подгруппы, передает "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Оккупированные районы Донецкой области представляют бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владислав Теличко, а также блогерша Майя Пирогова. Их основной задачей называют "трансляцию мнения общественности" на неподконтрольных территориях.

Теличко был заместителем главы Харьковской ОГА, консультантом в администрации президента Украины, работником аппарата ВР, а с 2008-го по март 2014 года работал заместителем министра МЧС Украины. С началом российской агрессии вернулся в Донецк. Майю Пирогову называют "блогершей, которая активно участвовала в создании ДНР".

Оккупированные районы Луганской области якобы представляют местный кандидат исторических наук, доцент Оксана Дибас, а также работник телевидения Юрий Барбашов. О известно, что он уехал из Николаева в 2014 году после "угроз" за участие в антиукраинских протестах.

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Оккупационные власти хотят провести новый "референдум" на Донбассе. Ее представители якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.

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