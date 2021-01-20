Оккупанты надумали провести новый "референдум" на Донбассе

Пушилин раскритиковал "монополию Украины" на освещение и интерпретацию событий на Донбассе. Фото: dnews.dn.ua

Оккупационные власти хотят провести новый "референдум" на Донбассе. Ее представители якобы предложили членам Совета Безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.

Об этом заявил главарь боевиков ДНР Денис Пушилин, передает "РИА Новости".

"Мы готовы вновь показать наше стремление к идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году. Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражение, а вернее - подтверждение воли народа Донбасса", - сказал Пушилін.

По его словам, заявление о готовности задействовать "механизм прямой демократии" является сигналом для мирового сообщества. А также раскритиковал "монополию Украины" на освещение и интерпретацию событий на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовь к России привела к бомжеванию

Европейский суд по правам человека принял иск Украина против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-му, а не с момента так называемого референдума.