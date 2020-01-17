Стало известно имя бойца, которого убили русские

Стало известно имя воина, которого 16 января убил российский оккупант.
Им оказался старший солдат Игорь Химичук, сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук ", - говорится в заметке.
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15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Погиб украинский военный, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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