Стало известно имя бойца, которого убили русские

Россия напала на Украину в марте 2014 года. Фото: bn24.biz.ua

Стало известно имя воина, которого 16 января убил российский оккупант.

Им оказался старший солдат Игорь Химичук, сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук ", - говорится в заметке.

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15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, сообщили в штабе операции Объединенных сил. .