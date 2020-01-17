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пятница, 17 января 2020 13:14

Стало известно имя бойца, которого убили русские

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Стало известно имя бойца, которого убили русские
Россия напала на Украину в марте 2014 года. Фото: bn24.biz.ua

Стало известно имя воина, которого 16 января убил российский оккупант.

Им оказался старший солдат Игорь Химичук, сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук ", - говорится в заметке.

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15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Погиб украинский военный, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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17
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