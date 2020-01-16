Режим тишины в действии: путинские боевики убили нашего военного

Боевики палят из запрещенного оружия. Фото - Униан

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Погиб украинский военный, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм рядом с Новотошковским, Светлодарском и Орехово. Еще вблизи 5 населенных пунктов обстреливал из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", - говорится в сообщении.

Сегодня из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия путинские боевики били по защитниках Травневого. Потерь с нашей стороны нет.

Российские снайперы начали маскироваться под местных жителей оккупированных территорий. Часть боевиков только что вернулась с курсов, которые оккупанты устроили для улучшения их навыков.