Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего во время боя вблизи Золотого

Утром 18 февраля в обстреле российскими наемниками позиций украинских воинов погиб 22-летний Максим Хитайлов. Военнослужащий 72-й бригады им. Черных Запорожцев, служил в должности гранатометчика.

Родом из Лохвице Полтавской области.

Еще четверо военных из 72-й бригады получили ранения.

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Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. За несколько часов бой закончился. В нем погиб один военный, еще четверо получили ранения. Позиции украинских защитников не утрачены.