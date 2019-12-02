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понедельник, 02 декабря 2019 15:47

Стали известны имена погибших офицеров спецназа "Альфа"

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Стали известны имена погибших офицеров спецназа &quot;Альфа&quot;
Имена погибших офицеров спецназа "Альфа" .Фото: с официального сайта СБУ

В районе проведения ООС погибли двое сотрудников Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины, подполковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины с прискорбием сообщает, что во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ. Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова ", - говорится в сообщении.

Украинские снайперы работали в "серой зоне". Денису Волочаева было 37 лет, родился 23 декабря 1981. Дмитрий Каплунов, погиб за три дня до именин. Офицер родился 4 декабря 1980.

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1 декабря, в пресс-центре штаба ОС сообщили о двух военных, которые якобы отражая диверсионно-разведывательную группу противника, подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, было применено очередной резерв", - заявляли в штабе.

От полученных ранений военные скончались на месте подрыва.

Публикуем поименный список погибших в ноябре 2019-го защитников Украины.

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Дата
02
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