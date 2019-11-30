Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе

Публикуем поименный список погибших в ноябре 2019-го защитников Украины.

Известно о смерти в бою 6 воинов. Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших в бою 23 года, самому старшему - 56.

Самой острой была ситуация 7 ноября - тогда Украина потеряла 1 бойца и 3 получили ранения. 4 и 7 ноября было больше всего обстрелов - по 20.

За месяц ранения и боевые травмы получили 34 защитников Украины.

1, 4-5, 13, 17, 23-26, 28, 30 ноября обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 342 раза.

7 ноября

Неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним с противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал". Один военный погиб на месте, еще трое получили ранения.

Герман "Фриц" Бродников

лет: 23

родом: из города Чугуев Харьковской области

остались: мать, сестра и невеста

Герман Бродніков. 23 роки

Старший солдат. Незадолго до гибели заручился. Планировал взять отпуск и жениться.

В составе бригады воевал с апреля 2016 года.

"Он очень гостеприимный, очень хороший, приветливый, трудолюбивый. Так как он был единственным мужчиной в семье, поэтому всегда помогал маме, заботился о своей сестре", - говорит школьная учительница бойца Светлана Голик.

"Мы с Германом были не только друзьями на службе, но и вне ее. Мы близко дружили. Ходили вместе на один и тот же пост, заслоняли всегда в паре. И я всегда знал, что это такой человек, который не бросит, в любой Какие ситуации останется до последнего ", - говорит собрат Евгений.

Отец Германа погиб на войне 2014 года. Хоронили Германа в закрытом гробу.

8 ноября

Геннадий Моторин

лет: 37

родом: из Краматорска Донецкой области, последние 10 лет жил в Черновцах

остались: двое младших сестер, брат и 8-летний сын

Геннадій Моторін, 37 років

Получил ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей, его доставили в госпиталь Днепра. Спасти защитника врачам не удалось.

Геннадий был сапером. В ряды Вооруженных сил Украины присоединился в феврале этого года.

"Геннадий был хорошим, добрым человеком, надежным другом. Всегда мог подставить свое плечо, помочь, многое советовал", - рассказал боец ​​92-й бригады Александр Форгов.

Похоронили Геннадия Моторина рядом с могилой родителей.

14 ноября

Юрий Хомик

лет: 56

родом: из города Владимира-Волынского на Волыни

остались: жена и дочь

Юрій Хомік, 56 років

Скончался от пулевого ранения снайпером оккупантов в голову в больнице города Горное Попаснянского района Луганской области.

Солдат 14-й механизированной бригады им. князя Романа Великого. Она держит оборону в Новоайдарском и Попаснянском районах Луганской области.

Служил по контракту с 20 ноября 2017 года.

Проститься с Юрием Хомикомпришли сотни володимирчан, перед гробом люди становились на колени. Отпели погибшего в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Защитник погиб вскоре после своего дня рождения, которое было 1 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе

16 ноября

Артем Соколов

лет: 32

родом: из села Сущаны Кагарлицкого района Киевской области

остались: жена и двое детей

Артем Соколов, 32 роки

Погиб от пули российского снайпера. Сержант 14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого.

На войне воевал с 2015 года. За время службы получил пять ведомственных наград.

В 2006 году он закончил Ржищевский гуманитарный колледж по специальности учителя трудового обучения, черчения и физкультуры. После срочной армейской службы работал водителем, охранником на частных предприятиях, с 2012 - водителем-экспедитором, а впоследствии менеджером по логистике на предприятии "Райский источник".

Погиб вскоре после своего дня рождения - 6 ноября.

Похоронили Артема Соколова на кладбище у могил родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре 2019

19 ноября

Евгений Коростелев

лет: 41

родом: из Сум

остались: жена, дочь и сын

Євген Коростельов, 41 рік

12 ноября командир 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине во время обхода передовых позиций в районе Новотроицкого Донецкой области. 19 ноября в Харьковском военно-клиническом центре он умер.

Полковник оторвало стопу и перебило голень, ему ампутировали конечность. Офицер, который сопровождал, получил ранения средней степени.

"Командир не требовал от подчиненных невозможного. Раз-два-три, все четко, дисциплинированно. Его же только в сентябре назначили на должность. Сначала был в штабе в Мукачево. К нам приехал недавно. Его представили личному составу 29 октября - за две недели до ранения. Сразу взялся руководить бригадой", - рассказал пресс-офицер бригады Богдан Петрик.

Полковник руководил разведением войск на участке Богдановка - Петровское 9 ноября - неподалеку от места, где получил ранения.

До войны Евгений Коростелев служил начальником артиллерии и заместителем командира в 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

С первых дней АТО на Донбассе участвовал в боевых действиях. Воевал под Славянском, Краматорском, Красным Лиманом, Ямполем в Донецкой области. Был среди тех, кто летом 2014 освобождал оккупированые Лисичанск и Северодонецк. В начале 2015 года десантники 25-й бригады провели операцию по ликвидации боевиков в окрестностях Донецка. Их артиллерия уничтожила два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер и четыре противотанковые пушки с расчетами и тягачами. Также - четыре автомобиля и склады с артиллерийскими боеприпасами в поселке Спартак. В том бою Коростелев получил контузию.

"Хороший был офицер, грамотный. Весной 2015 года у опытных именно артиллерия 25-ки прикрывала наши передовые позиции. Работали, как часы. Однажды арта накрыла вражеский танк у нас под носом. Чуть ли не к воротам базы доехал. Думали, будем отбиваться тем, что под руку попадет. Но в критический момент в него попали с "Ноны", самоходной артиллерии", - сказал ветеран российско-украинской войны Алексей Голубев.

Похоронили Евгения Коростелева на Аллее героев центрального кладбища в Сумах.

29 ноября

Алексей "Капуста" Капустян

лет: 26

родом: из села Кринички Гощанского района Ровенской области

остались: мать и 3-летняя дочь

Олексій "Капуста" Капустян, 26 років

Погиб от пули снайпера оккупантов в Марьинском районе Донецкой области.

Служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. На войне с 2014 года. Еще этим летом воевал под Марьинкой в рядах 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. Но, когда ее вывели на ротацию, перевелся в 8-го батальон 10 огшбр, чтобы оставаться на передовой.

"Алексей копал окопы на опорнике, когда начался обстрел. Вражеский пулеметчик прицельно бил по нашим позициям. На огонь надо отвечать, ведь под его прикрытием противник может пойти в атаку и застать врасплох. Капустян поднялся к пулемету и открыл огонь. Он не знал, что это ловушка - и российский снайпер занял удобную позицию. Раздался выстрел", - рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Последний раз ты говорил, что с тебя хватит, но опять подписал контракт, который стал последним, я даже не знаю какой он был по счету, но ты возвращался на войну", - написала ветеранка Галина Клемпоуз.