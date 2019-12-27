Штаб ВМС может переехать в палатки

Штаб командования ВМС ВС Украины может переехать из помещения Командование "Юг", где базируется с 2014-го года, в палатки на территории недостроенного штаба.

Сейчас развертывания палаточного городка под штаб ВМС рассматривается как обучение, однако волонтеры флота говорят, что решение о выселении на подходе, сообщает 048.ua.

В 2016 году Министерство обороны Украины приняло решение о начале реконструкции старых корпусов Одесского высшего артиллерийского командного училища, которое было расформировано в 1993 году, в штаб Командования ВМС ВС Украины.

Автор: 048.ua Палаточный городок штаба ВМС ВСУ

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Работы по проведению тендеров, а также контроля за выполнением работ возложена на квартирно-эксплуатационный отдел г.. Одессы Главное квартирно-эксплуатационное управление Вооруженных Сил Украины.

В 2017 году на реконструкцию и строительство комплекса штаба было выделено 150 млн гривен и ожидалось, что в течение 2 лет в несколько этапов работы будут завершены. Однако из-за недобросовестности строителей работы несколько раз останавливались и со старым подрядчиком Министерство обороны разорвало соглашение, впоследствии вошел новый, но и сейчас здесь работы идут очень медленно.

Автор: 048.ua Штаб ВМС под открытым небом

В результате страдают военные моряки, которые не могут заехать в помещение своего штаба и сейчас вынуждены заниматься благоустройством территории, размещением палаток, техники и оборудования.

Также на фоне приведения управленческого звена ВСУ в структуру НАТО, по которой количество персонала в ней будет уменьшено, штабы командований ВМС ВС Украины и ОК "Юг" будут значительно сокращены, и поэтому проблема размещения в одном помещении двух командований стоять не может.

Освобожденные из российского плена украинские моряки прошли курс реабилитации. Они вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.