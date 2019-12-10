Воронченко рассказал о дальнейшей судьбе украинских моряков

Украинские моряки смогут вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. Фото: tsn.ua

Освобожденные из русского плена украинские моряки прошли курс реабилитации.

Они вернулись к исполнению своих служебных обязанностей, сообщает командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, пишет Укринформ.

"Они прошли курс реабилитации. Относительно здоровья уже все" в норме ", приступили к выполнению своих обязанностей. Некоторые из моряков, вернувшихся из плена, намерены продолжать обучение в высших военных учебных заведениях, некоторые захотел повысить свой профессиональный уровень и перейти на другие классы кораблей. Некоторые остался в своих экипажах. они в нашей семье, они закаленные, настроенные на новые свершения и победы ", - сказал адмирал Воронченко.

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Командующий ВМС Украины поблагодарил всех причастных к освобождению моряков.

25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря россияне напали на украинские корабли. Начали стрельбу и погоню. Буксир "Яни Капу" подвергся тарану со стороны российского судна "Дон".

В результате атаки трое украинских моряков получили ранения.