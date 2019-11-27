Возвращение кораблей: назвали сумму ущерба

Убытки на возвращенных кораблях оценивают в 55,5 млн грн. Фото: Krymr

Украина оценила в 55,5 млн грн убытки, которые были нанесены захваченным Россией кораблям.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.

Дипломат подчеркнул, что корабли нельзя использовать по назначению, учитывая их нынешнее состояние и отсутствие вооружения.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку есть большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около 2,1 млн евро)", - сказал Лоссовский.

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В то же время дипломат добавил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

Возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение".