Штаб ООС детально расписал ход вчерашнего боя возле Золотого

По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения Фото: РБК-Украина

18 февраля вооруженные формирования РФ 22 раза нарушили режим прекращения огня. Несмотря на то, что противник активизировался сравнительно с предыдущим периодом, украинские защитники не потеряли позиции.

Наши позиции обстреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по нашим позициям. Рядом с населенным пунктом Березовое - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Пищевик - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

19 обстрелов было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". 6 раз вблизи населенного пункта Крымское - с 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, 10 мин с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета; 4 раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка; 2 раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120 мм - 61 мина, 82-мм минометов - 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем; дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Попасной - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин; в районе Луганского - с 82-мм миномета - 2 мины; рядом с Новолуганское - с миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника.

На все враждебные обстрелы наши подразделения давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, 4 защитника получили ранения и еще 2-е - боевое поражение.

По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

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С началом этого периода российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За эти сутки потерь нет.

Украинские войска отошли от наблюдательного пункта "Баня" вблизи Золотого, который атаковали боевики, чтобы нанести ответный удар. Об этом сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак после заседания СНБО. "Это не позиция, а наблюдательный пункт. От него отошли, потому что нужно было наносить туда удар. Там был бой, они [бойцы] отошли. Наш "двухсотый" остался там. И "двухсотые" противника также находятся там. Там противника сейчас нет. Там работала наша артиллерия и другие средства. Режим перемирия объявила та сторона, чтобы забрать своих убитых и раненых. Возле того наблюдательного пункта стояла камера. Первым делом противник уничтожил ту камеру. Нанесли поражение артиллерией - причем по двум бригадам. Реагирование [было] соответствующее", - рассказал Хомчак.