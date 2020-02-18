Силы ООС оставили наблюдательный пункт – в Генштабе рассказали детали

Украинские войска отошли от наблюдательного пункта "Баня" вблизи Золотого, который атаковали боевики, чтобы нанести ответный удар.
Об этом сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак после заседания СНБО.
"Это не позиция, а наблюдательный пункт. От него отошли, потому что нужно было наносить туда удар. Там был бой, они [бойцы] отошли. Наш "двухсотый" остался там. И "двухсотые" противника также находятся там. Там противника сейчас нет. Там работала наша артиллерия и другие средства. Режим перемирия объявила та сторона, чтобы забрать своих убитых и раненых.
Возле того наблюдательного пункта стояла камера. Первым делом противник уничтожил ту камеру. Нанесли поражение артиллерией - причем по двум бригадам. Реагирование [было] соответствующее", - рассказал Хомчак.
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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 3 получили ранения, 2 - контузию. Противник понес большие потери.
Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.
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