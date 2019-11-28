США продолжат давление на Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1315
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 864
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 882
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1206
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 855
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1026
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11358
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1710
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
5
3
6
4
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Видео
Все видео
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
На блокпосту задержали наемника ЛНР
На блокпосту задержали наемника ЛНР
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6399
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2826
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1188
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 11:28

США продолжат давление на Россию

  Комментировать
США продолжат давление на Россию
США продолжат давление на РФ. Фото: Известия

США продолжают поддерживать суверенитет Украины.

Будут работать с союзниками, чтобы давить на РФ и заставить ее прекратить агрессию, пишет Госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, предоставляя давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зелеський скажет гражданам, с чем поедет на нормандскую встречу 9 декабря, где в частности будет президент РФ Владимир Путин.

Об этом в в эфире Skrypin.ua сказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого СМИ называют одним из приближенных к президентской команде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США продолжат давление на Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 26857
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 18711
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15742
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 11574
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 10728
Донбасс
У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий
У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий Просмотров: 891
Трое военных получили ранения
Трое военных получили ранения Просмотров: 108
Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой
Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой Просмотров: 144
Зеленский скажет украинцам, с чем поедет на встречу с Путиным. Обещают, капитуляции не будет
Зеленский скажет украинцам, с чем поедет на встречу с Путиным. Обещают, капитуляции не будет 1 Просмотров: 747
В Станицу Луганскую приедет руководитель ОБСЕ
В Станицу Луганскую приедет руководитель ОБСЕ Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
Голосов: 4055
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua