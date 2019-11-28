США продолжат давление на Россию

США продолжат давление на РФ. Фото: Известия

США продолжают поддерживать суверенитет Украины.

Будут работать с союзниками, чтобы давить на РФ и заставить ее прекратить агрессию, пишет Госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, предоставляя давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства", - говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зелеський скажет гражданам, с чем поедет на нормандскую встречу 9 декабря, где в частности будет президент РФ Владимир Путин. Об этом в в эфире Skrypin.ua сказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого СМИ называют одним из приближенных к президентской команде.