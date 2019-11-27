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среда, 27 ноября 2019 23:09

Зеленский скажет украинцам, с чем поедет на встречу с Путиным. Обещают, капитуляции не будет

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Зеленский скажет украинцам, с чем поедет на встречу с Путиным. Обещают, капитуляции не будет
Никто в здравом уме не будет доверять россиянам, уверяют в "Слуге народа". Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зелеський скажет гражданам, с чем поедет на нормандскую встречу 9 декабря, где в частности будет президент РФ Владимир Путин.

Об этом в в эфире Skrypin.ua сказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого СМИ называют одним из приближенных к президентской команде.

"Не надо бояться. Зеленский скажет, с чем он едет. Там точно ни о какой капитуляции или сдачи наших национальных интересов не будет никакого разговора.

Если будут какие-то успехи, ну хорошо. Если не будет никаких, то кто после того хотя бы рта раскроет о снятии санкций", - заявил нардеп.

Потураев сказал, что Путин на встрече будет требовать "разрушения украинской независимости".

"Зеленский на это никогда в жизни не согласится... Никто в здравом уме не будет доверять россиянам", - заявил "слуга народа".

"Я немного проанонсирую. Президент очень скоро скажет обществу, с какой позицией он едет. И это будет не 8-го числа в воскресенье. Это будет раньше", - рассказал Потураев.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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